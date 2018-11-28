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Головний тренер львівських «Карпат» покинув клуб

Вероніка Рой

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Сьогодні, 28 листопада, португальський тренер «Карпат» Жозе Мораіш попрощався із командою. Про це повідомляє інфрмаційний центр ФК «Карпат».

 

Про намір подати у відставку він озвучив ще минулого тижня, однак, зважаючи на те, що керівництво клубу не дало на це згоду, головний тренер користається опцією про можливість викупу власного контракту.

До завершальних матчів у 2018 році проти київських «Арсенала» та «Динамо» львівську команду готуватимуть в.о. головного тренера Олег Бойчишин, якому допомагатимуть Олександр Чижевський та Роман Гнатів.

Нагадаємо, цієї суботи львівські «Карпати» вдома програли чернігівській «Десні». Наступний матч «зелено-білі» зіграють з київським «Арсеналом».  Додамо, що в турнірній таблиці УПЛ ФК «Карпати» посідають 10 місце.

Фото: ФК “Карпати”

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