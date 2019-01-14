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Львів’ян кличуть у Гарнізонний храм на коляди із військовим оркестром

Наталя Дуляба

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Завтра, 15 січня, у Гарнізонному храмі святих апостолів Петра і Павла, що на вул. Театральній, 11, відбудеться різдвяний концерт за участю оркестру Національної Гвардії України та хору «Домінус». Про це Львівському порталу повідомили у храмі.

 

Львів’яни зможуть послухати колядки, твори української та зарубіжної музики у виконанні Військового оркестру 2 Галицької бригади Нацгвардії України та хору «Домінус» (храм Собору Івана Хрестителя). Початок концерту – о 19:00 год.

Зазначимо, Гарнізонний храм святих апостолів Петра і Павла (колишній костел Єзуїтів) є першою бароковою спорудою у Львові. Його почали зводити у 1610 році під керівництвом італійця, архітектора ордену єзуїтів Джакомо Еріано, а завершили аж через 20 років – у 1630 році.

Із часів Радянського Союзу протягом 65 років костел Єзуїтів використовували як книгосховище – там зберігали близько 3 мільйонів книг. У 2011 році його передали Львівській архиєпархії УГКЦ. Сьогодні Гарнізонний храм є під опікою Центру військового капеланства Львівської архиєпархії УГКЦ.

Фото moemisto.ua

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