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Для інклюзивних груп у вісьмох дитсадках Львова ввели посади спеціальних педагогів

Наталя Дуляба

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Виконавчий комітет Львівської міської ради ввів у штатний розпис вісьмох закладів дошкільної освіти посади медсестри-ортоптиста, вчителя-реабілітолога, вчителя-дефектолога та практичного психолога. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

 

«У зв’язку із тим, що у дошкільних навчальних закладах навчаються діти з інвалідністю, які потребують корекційних занять, ми винесли питання про внесення додаткових штатних одиниць, які би забезпечили, власне, проведення корекційних занять для таких діток», – розповіла начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Відтак своїм рішенням виконком збільшив штатний розпис таких дитсадків Львова:

  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №86 – 1 штатна одиниця медсестри-ортоптиста;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №106 – 0,5 штатної одиниці медсестри-ортоптиста;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №179 – 1 штатна одиниця вчителя-реабілітолога та 1 штатна одиниця вчителя-дефектолога;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу «Веселка» – 1 штатна одиниця вчителя-реабілітолога;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу №88 – 1 штатна одиниця вчителя-реабілітолога;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №130 – 1 штатна одиниця вчителя-дефектолога;
  • закладу дошкільної освіти (ясла-садок) №156 – 1 штатна одиниця практичного психолога;
  • заклад дошкільної освіти (ясла-садок) компенсуючого типу «Барвінок» – 1 штатна одиниця соціального педагога.

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