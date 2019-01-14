Для інклюзивних груп у вісьмох дитсадках Львова ввели посади спеціальних педагогів

Виконавчий комітет Львівської міської ради ввів у штатний розпис вісьмох закладів дошкільної освіти посади медсестри-ортоптиста, вчителя-реабілітолога, вчителя-дефектолога та практичного психолога. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 14 січня, передає кореспондент Львівського порталу.

«У зв’язку із тим, що у дошкільних навчальних закладах навчаються діти з інвалідністю, які потребують корекційних занять, ми винесли питання про внесення додаткових штатних одиниць, які би забезпечили, власне, проведення корекційних занять для таких діток», – розповіла начальниця міського управління освіти Зоряна Довганик.

Відтак своїм рішенням виконком збільшив штатний розпис таких дитсадків Львова: