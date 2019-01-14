ОСТАННІ НОВИНИ

Батьків школярів просять повідомляти, якщо в навчальних закладах немає тепла

Олександр Косик

|

Сьогодні, 14 січня, у частині шкіл Львівської області уже розпочався навчальний семестр. Аби унеможливити ситуації із відсутністю тепла у школах, батьків просять повідомляти про такі ситуації на «гарячу» лінію області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«На тих територіях, де за графіком мав розпочатися навчальний семестр, він розпочався. У Новому Роздолі школярі повернуться до навчання через тиждень, однак, заклади дошкільної освіти міста повністю забезпечені теплом», – розповіла директор департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Якщо тепла все ж нема, батьків просять повідомляти про це на гарячу лінію області «112».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...