Батьків школярів просять повідомляти, якщо в навчальних закладах немає тепла

Сьогодні, 14 січня, у частині шкіл Львівської області уже розпочався навчальний семестр. Аби унеможливити ситуації із відсутністю тепла у школах, батьків просять повідомляти про такі ситуації на «гарячу» лінію області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«На тих територіях, де за графіком мав розпочатися навчальний семестр, він розпочався. У Новому Роздолі школярі повернуться до навчання через тиждень, однак, заклади дошкільної освіти міста повністю забезпечені теплом», – розповіла директор департаменту освіти Львівської ОДА Любомира Мандзій.

Якщо тепла все ж нема, батьків просять повідомляти про це на гарячу лінію області «112».