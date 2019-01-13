Українець постраждав від вибуху в пекарні у Парижі

У результаті вибуху у паризькій пекарні незначних ушкоджень зазнав громадянин України. Про це повідомив керівник консульського відділу Посольства України у Франції Микола Собко, передає Укрінформ.

«Особа проживала у готелі навпроти будинку, де стався вибух, та дістала незначні ушкодження», – сказав дипломат.

Нагадаємо, зранку 12 січня у пекарні в центрі Парижа прогримів вибух. Спочатку стало відомо про 20 постраждалих, однак згодом їхня кількість зросла до 30.Окрім цього, в результаті вибуху загинуло 4 людей.