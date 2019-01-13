На Харківщині батько викинув із вікна четвертого поверху 5-річного сина

На Харківщині чоловік викинув 5-річну дитину з вікна 4 поверху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.
Повідомлення про подію надійшло до районної поліції 13 січня близько 02:00.
Хлопчик із закритою черепно-мозковою травмою був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.
Поліцейські затримали за скоєння злочину 40-річного мешканця міста Чугуїв. Чоловік свою провину не заперечує. Встановлено, що напередодні він вживав алкоголь.
Сім’я потерпілого характеризується позитивно, на обліках в поліції не перебуває.
Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального України, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.
Своєю чергою перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook написав:
«На диво, хлопчик вижив, отримав тілесні ушкодження, потрапив до реанімаційного відділення лікарні. Станом на ранок стан дитини задовільний.
Щодо батька, то він плаче. З його слів: «Ліг спати з сином на одному ліжку, вночі прокинувся від кошмарного сну, й, не розуміючи, вибросив дитину у вікно».
Але з його розповіді, в той вечір він помірно вживав алкоголь, може тому і приснився кошмар.
До речі, це не перший випадок, коли батьки в стані алкогольного сп’яніння, лягаючи спати в одне ліжко з маленькими дітьми, мимоволі калічать та вбивають їх».
Дарина Смеречанська