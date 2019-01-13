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На Харківщині батько викинув із вікна четвертого поверху 5-річного сина

Дарина Смеречанська

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На Харківщині чоловік викинув 5-річну дитину з вікна 4 поверху. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ГУ НП у Харківській області.

 

Повідомлення про подію надійшло до районної поліції 13  січня близько 02:00.

Хлопчик із закритою черепно-мозковою травмою був доставлений до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги. Стан його здоров’я медики оцінюють як задовільний.

Поліцейські затримали за скоєння злочину 40-річного мешканця міста Чугуїв. Чоловік свою провину не заперечує. Встановлено, що напередодні він вживав алкоголь.

Сім’я потерпілого характеризується позитивно, на обліках в поліції не перебуває.

Слідчим відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст.15, ч.1 ст. 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.

Чоловік затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального України, йому повідомлено про підозру у скоєнні злочину. Слідчі дії тривають.

Своєю чергою перший заступник голови Нацполіції В’ячеслав Аброськін на своїй сторінці у Facebook написав:

«На диво, хлопчик вижив, отримав тілесні ушкодження, потрапив до реанімаційного відділення лікарні. Станом на ранок стан дитини задовільний.

Щодо батька, то він плаче. З його слів: «Ліг спати з сином на одному ліжку, вночі прокинувся від кошмарного сну, й, не розуміючи, вибросив дитину у вікно».

Але з його розповіді, в той вечір він помірно вживав алкоголь, може тому і приснився кошмар.

До речі, це не перший випадок, коли батьки в стані алкогольного сп’яніння, лягаючи спати в одне ліжко з маленькими дітьми, мимоволі калічать та вбивають їх».

 

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