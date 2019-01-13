Доба на Донбасі: знищено одного окупанта

Російські окупаційні війська 12 січня три рази порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.
Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил в районі селища Новотошківське, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.
Внаслідок злочинних та підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.
Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.
За даними розвідки 12 січня один окупант загинув та один отримав поранення.
Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.
Дарина Смеречанська