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Доба на Донбасі: знищено одного окупанта

Дарина Смеречанська

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Російські окупаційні війська 12 січня три рази порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

 

Противник відкривав вогонь з БМП-1 по позиціях Об’єднаних сил в районі селища Новотошківське, з гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів в районі хутора Вільний та з гранатометів і стрілецької зброї поблизу міста Авдіївка на Донецькому напрямку.

Внаслідок злочинних та підступних обстрілів російсько-окупаційних військ жоден військовослужбовець Об’єднаних сил не постраждав.

Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби.

За даними розвідки 12 січня один окупант загинув та один отримав поранення.

Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.

 

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