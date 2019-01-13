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Дитину загиблого під час ДТП у Польщі журналіста взяли під консульську опіку

Дарина Смеречанська

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Керівник консульського відділу посольства України в Польщі Світлана Криса взяла під консульську опіку однорічну Софійку – дитину загиблого у ДТП в Польщі українського журналіста Романа Кісіля, матір якої перебуває у важкому стані в лікарні. Про це повідомляє Укрінформ.

 

“Нам вдалося взяти під консульську опіку маленьку Софійку. Ми забрали її з лікарні і відвезли до Варшави, де вона перебуває з бабусею”,- повідомила консул.

За її словами, взяти під опіку дитину дозволяє 31-ша стаття консульської конвенції між Україною і Республікою Польща. Вона передбачає, що консульська посадова особа має право взяти під консульську опіку малолітню дитину у випадку, якщо склалася ситуація, під час якої батьки не можуть опікуватися дитиною. В іншому випадку дитина могла б потрапити до дитячого будинку і її опікунство мав би встановлювати суд.

За словами консула, випадки взяття під консульську опіку дітей громадян України є доволі рідкісними.

Дипломат повідомила, що матір дитини, яка перебуває у важкому стані, вдалося перевезти з міста Радом до Варшави, де вона й надалі перебуватиме на лікуванні.

За її словами, тіла загиблих Романа та його матері Надії буде транспортовано в Україну на початку наступного тижня – у вівторок-середу, після оформлення усіх необхідних документів.

Як інформувалося, вранці 10 січня в місті Ілжа Мазовецького воєводства в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий український журналіст 37-річний Роман Кісіль та його 60-річна мати. Важкі травми отримала дружина, а однорічна дитина не постраждала.

За попередніми даними, ДТП трапилася в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім’я журналіста, із вантажівкою марки Iveco. За інформацією поліції, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

Дипломат повідомила, що матір дитини, яка перебуває у важкому стані, вдалося перевезти з міста Радом до Варшави, де вона й надалі перебуватиме на лікуванні.

За її словами, тіла загиблих Романа та його матері Надії буде транспортовано в Україну на початку наступного тижня – у вівторок-середу, після оформлення усіх необхідних документів.

 

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