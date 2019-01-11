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Український журналіст разом із своєю матір'ю загинув у ДТП в Польщі

Дарина Смеречанська

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У Польщі в дорожньо-транспортній пригоді загинув відомий український журналіст Роман Кісіль. Про це повідомляє Укрінформ.

 

Аварія сталася вранці 10 січня в місті Ілжа Мазовецького воєводства.

Разом із 37-річним журналістом загинула також його 60-річна мати.

Крім того, важкі травми отримала дружина журналіста, яка перебуває в реанімаційному відділенні лікарні у Радомі.

В автомобілі була і однорічна дитина, яка у нині задовільному стані перебуває на обстеженні в лікарні.

Зараз до Радома виїхала керівник консульського відділу Посольства України в Польщі з метою надання консульсько-правової допомоги.

На даний момент поліція встановлює причини трагедії. За попередніми даними, ДТП трапилася в результаті лобового зіткнення легкового автомобіля марки Toyota, в якому перебувала сім’я журналіста, із вантажівкою марки Iveco. За інформацією поліції, обидва водії були тверезими. Водій вантажівки в аварії не постраждав.

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