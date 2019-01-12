Українська армія отримає новітні ударні турецькі безпілотники

Державна компанія «Укрспецекспорт», що входить до складу Державний концерн «Укроборонпром», та турецька компанія Baykar Makina підписали угоду про закупівлю для українського війська ударних турецьких дронів Bayraktar TB2. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Президент України Петро Порошенко.

«Ці новітні ударні безпілотники оперативно-тактичного рівня окрім вискотехнологічних характеристик також можуть бути доозброєні сучасним високоточним ракетним озброєнням для знищення бронетехніки, інженерних та фортифікаційних споруд, а також морських цілей», – зазначив він.

Ця угода, за словами Глави держави, є частиною заходів із розширення військово-технічного співробітництва між Україною та Туреччиною та цілковито відповідає стратегічному курсу України до Альянсу.

«Продовжуємо переозброювати українську армію сучасними зразками, що відповідають стандартам НАТО!», – наголосив Петро Порошенко.