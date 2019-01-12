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У ДТП потрапив заступник командувача Сухопутних військ України

Дарина Смеречанська

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Учора ввечері у Миколаївській області сталася ДТП за участі в військового автомобіля, в якій постраждав заступник командувача Сухопутних військ ЗС України з логістики – начальник логістики генерал-лейтенант Сергій Кропивченко. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі командування Сухопутних військ Збройних Сил України.

 

Так, увечері 11 січня на трасі Миколаїв-Благовіщенське, поблизу населеного пункту Себіне Новоодеського району Миколаївської області трапилася дорожньо-транспортна пригода за участю військового автомобіля «Хюндай», внаслідок якої постраждали водій та заступник командувача Сухопутних військ ЗС України з логістики – начальник логістики генерал-лейтенант Сергій Кропивченко.

Бригадою «швидкої» постраждалим була надана допомога, після чого їх доставили до лікарні.

ДТП сталося в умовах сильної ожеледиці. Стан постраждалих, які постраждали у ДТП, оцінюється як середньої тяжкості та стабільний.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди представниками Військової служби правопорядку проводяться слідчі дії.

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