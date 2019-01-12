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Стало відомо, яких цінностей недорахувався Мінкульт у Лаврі

Дарина Смеречанська

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Вісім ікон, дерев’яну чашу та хрест не знайшли під час інвентаризації цінностей у Києво-Печерській лаврі. Про це стверджує заступник голови Українського товариства охорони пам’яток історії та культури, колишній член громадської ради при Міністерстві культури України Богдан Кожушко, передає «Радіо Свобода».

 

«Відсутні вісім ікон. Всі ікони 19-го століття. Відсутній також дерев’яний потир (чаша – ред.) і хрест», – розповів Кожушко в коментарі Радіо Свобода, посилаючись на список інвентаризації. При цьому він додав, що не володіє інформацією про вартість зниклих речей.

«В тому списку, що мені надали, немає оцінки вартості зниклих речей», – сказав Богдан Кожушко.

Голова cинодального інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви (МП) архієпископ Климент (Вечеря) заявив, що не існує жодного офіційного документу, який підтверджував би наявність у Мінкульту претензій до Києво-Печерської лаври з приводу зникнення церковних цінностей. Таким чином він прокоментував заяву Мінкульту про зникнення десяти цінностей, виявлене внаслідок інвентаризації в Києво-Печерській лаврі.

9 січня речниця Міністерства культури Юлія Даценко заявила, що ревізія міністерства перевірила наявність та стан цінностей в Києво-Печерській лаврі та не змогла встановити місцеперебування десяти предметів, які становлять культурну цінність. Заява про зникнення цінностей направлена в правоохоронні органи.

8 січня міністр культури Євген Нищук розповів, що інвентаризація в Києво-Печерській лаврі виявила зникнення кількох цінних ікон. Він зазначив, що втрати могли статися «ще до 2003 року».

Києво-Печерський монастир був заснований у 1051 року. Лавра внесена до світової спадщини ЮНЕСКО. Наразі вона підконтрольна Українській православній церкві (Московського патріархату).

 

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