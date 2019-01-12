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Пораненим українським морякам не дають ліки в російському СІЗО, - омбудсмен

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Із початку 2019 року пораненим українським морякам, захопленим у Керченській протоці, не надають необхідні ліки в російському СІЗО «Матроська тиша». Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, передає «Громадське».

 

Інформацію омбудсмен отримала від українських консулів, які відвідали моряків.

«На жаль, можу засвідчити про те, що з нового року жодні ліки нашим пораненим не надаються. Хоча вони потребують ще лікування, підтримки, реабілітації, дій від лікарів», – сказала Денісова в ефірі програми «Ехо України» телеканалу «Прямий».

Вона зазначила, що трьох поранених моряків можуть перевести з СІЗО «Матроська тиша» до «Лефортово». Раніше в МЗС зазначили, що точної дати переведення моряків до іншого СІЗО поки що немає.

Денісова також розповіла про стан усіх трьох поранених. За її словами, у Андрія Артеменка з катера «Бердянськ» ще погано рухається ліва рука (у ній досі є уламок), йому повторно робили рентген. В Артеменка вже відновився зір.

У наймолодшого моряка Андрія Ейдера вже відновився рух ноги й він самостійно ходить – «Але всі поранення ще є, він хворіє і потребує допомоги».

У працівника СБУ, Василя Сороки, кисть ще працює погано, але він вже може стиснути її в кулак – у нього поранення руки.

Денісова зазначила, що нині ні вона, ні адвокати не мають жодної довідки щодо стану здоров’я моряків.

Нагадаємо, зранку 25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців взяли від варту на 2 місяці. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада українців вивезли до СІЗО Москви.

 

 

 

 

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