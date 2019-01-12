Не чекайте понеділка чи закінчення усіх свят. Як привести своє тіло у форму після Нового року та Різдва

В.о. міністра охорони здоров’я Уляна Супрун на своїй сторінці у Facebook дала українцям декілька порад, як привести своє тіло у форму після свят.

За її словами, для багатьох закінчення свят стає сигналом – відразу сідати на жорстку дієту та бігти в спортзал.

«Тільки не поспішайте! Повертатись до звичного режиму важливо поступово та зважено, аби не зашкодити здоров’ю», – застерігає Супрун.

Дослідження підтверджують наступний факт: попри різні традиції святкування у світі, переважна більшість людей схильна набирати додаткову вагу в період свят.

В одному з досліджень, наведеному Супрун для прикладу, науковці аналізували вагу людей з трьох різних країн (близько 3 тисяч людей) протягом одного року. Виявлено, що найбільше ваги учасники набирали після Різдвяних свят – вага збільшувалась приблизно на 0,5% через 10 днів після Різдва, в порівнянні з вагою за 10 днів до святкувань. Але в цілому набір додаткової ваги не перевищував 1 кілограма і в інші святкові періоди.

В іншому дослідженні науковці спростовували міф, що в середньому люди в США набирають понад 2,5 кілограми за період свят. І виявились праві: учасники дослідження набирали значно менше ваги — фактична зміна була 370 грамів.

Але науковці застерігають – в довгостроковій перспективі набрані кілька сотень грамів можуть бути шкідливими. Вони мають здатність накопичуватись, якщо їх ігнорувати. Саме тому важливо, після свят та переїдань позбавитись набрагої зайвої ваги.

Кілька порад на цьому шляху:

-Не обмежуйте себе в їжі та не сідайте на суворі дієти. Різні “марафони” скидання ваги за 5 днів створюють великий стрес для організму, як і переїдання в час свят. Намагайтесь зробити свій раціон здоровішим — їжте більше овочів та фруктів, клітковини, злакових та зважайте на розмір порцій.

-Не починайте відразу з інтенсивних фізичних навантажень — це підвищує ризик отримати травму.

-Якщо будете у сімейного лікаря — не забудьте виміряти талію. Вимірювання окружності талії — найбільш точний показник, що дозволяє виявити кількість небезпечного абдомінального жиру.

-Повертайтесь до свого звичного режиму дня — якщо він, звісно, у вас був здоровий

«Починайте здоровіше харчуватись та більше рухатись якнайшвидше! Для цього не потрібно чекати понеділка, 1-го числа чи закінчення усіх свят», – наголосила Супрун.