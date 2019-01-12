Львівського безхатька та мешканця Брюхович госпіталізували з обмороженнями

Минулої доби на Львівщині зафіксовано 2 випадки обмороження внаслідок дії низьких температур навколишнього середовища. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі департаменту цивільного захисту Львівської ОДА.

Так, у Львові обмороження отримав 49-річний безхатченко, а у Брюховичах – 56-річний місцевий мешканець:

-о 12:48 год. у м. Львові на вул. Шевченка, 369 в підвалі 1-го під’їзду отримав обмороження нижніх кінцівок безхатченко 1970 року народження, госпіталізований до 8-ї міської клінічної лікарні;

-о 12:42 год. у сел. Брюховичі Львівської МР на вул. Незалежності, біля магазину “Будматеріали” отримав обмороження лівої ноги місцевий мешканець 1963 року народження, госпіталізований до 8-ї міської клінічної лікарні.