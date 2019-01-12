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Львів випередив Київ щодо якості життя у щорічному рейтингу міст світу

Дарина Смеречанська

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Дослідницький портал Numbeo склав щорічний рейтинг міст світу за індексом якості життя. Серед 226 оцінюваних міст планети виявилося п’ять із України. Львів випередив решту українських міст. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Найкращим для життя в цьому рейтингу визнане австралійське місто Канберра (224,3 бала). У трійку кращих увійшли також голландський Ейндховен (216,39 бала) і столиця американського штату Північна Кароліна Ролі (216,05 бала).

З українських міст Львів посів 174 місце (115,36 бала), Київ — на 192-му (104 бали). Трохи відстала Одеса — 193 (102,76), на 195 — Харків (101.99), 201 — у Дніпра (94,31).

Всього оцінювалося 226 міст світу за 8 показниками: індексом купівельної спроможності, індексу безпеки, охорони здоров’я, вартості життя, співвідношення ціни нерухомості до доходів, індексу часу руху транспорту, забруднення і кліматичний індексу.

Нагадаємо, місто Львів — єдине місто України, яке потрапило в щорічний рейтинг Euromonitor International — 100 туристичних дестинацій світу 2018 року. Слідом за Львовом — Франкфурт, Порто, Стокгольм та ще багато великих міст.

Найкращим для життя в цьому рейтингу визнане австралійське місто Канберра (224,3 бала). У трійку кращих увійшли також голландський Ейндховен (216,39 бала) і столиця американського штату Північна Кароліна Ролі (216,05 бала).

З українських міст Львів посів 174 місце (115,36 бала), Київ — на 192-му (104 бали). Трохи відстала Одеса — 193 (102,76), на 195 — Харків (101.99), 201 — у Дніпра (94,31).

Всього оцінювалося 226 міст світу за 8 показниками: індексом купівельної спроможності, індексу безпеки, охорони здоров’я, вартості життя, співвідношення ціни нерухомості до доходів, індексу часу руху транспорту, забруднення і кліматичний індексу.

Нагадаємо, місто Львів — єдине місто України, яке потрапило в щорічний рейтинг Euromonitor International — 100 туристичних дестинацій світу 2018 року. Слідом за Львовом — Франкфурт, Порто, Стокгольм та ще багато великих міст.

 

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