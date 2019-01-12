Доба на Донбасі: поранено двох українських військових

Російські окупаційні війська 11 січня сім разів порушили режим припинення вогню. Про це Львівському порталу повідомили у прес-центрі ООС.

Ворог відкривав вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів по позиціях українських військових в район селища Кряківка на Луганському напрямку, поблизу населеного пункту Новомихайлівка на Донецькому напрямку та з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї в районі селищ Водяне, двічі Лебединське, двічі Гнутове на Маріупольському напрямку.

Внаслідок злочинних та підступних обстрілів російсько-окупаційних військ двоє військовослужбовців Об’єднаних сил отримали поранення.

Підрозділи Об’єднаних сил у відповідь на провокації противника застосовували чергові вогневі засоби. За даними розвідки 11 січня двох окупантів було знищено та двох поранено. Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав.