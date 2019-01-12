Де в Україні найдорожчі та найдешевші продукти харчування

Аналіз даних офіційної статистики за останній місяць осені показав, що Київ, Донецька і Закарпатська області мають найвищу вартість соціальних продуктів харчування. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко.

Він наголосив, що разом ці регіони мають більше половини найдорожчих продуктів із переліку, який моніториться Держстатом.

«А ТОП-3 антирейтингу регіонів із найвищими цінами виглядає так: лідером рейтингу є столиця, у якій одразу сім соціальних продуктів мають найвищу ціну серед усіх регіонів України. Друге місце ділять Донеччина й Закарпаття з п’ятьма продуктами з найвищою вартістю. Третя позиція в Херсонщини із трьома найменуваннями продуктів із соціального кошика», – зауважив Олексій Дорошенко.

Так, у Києві найвищі ціни на такі продукти: білий хліб із борошна вищого ґатунку – 35,9грн за кілограм, для порівняння, середній показник по Україні – 21,5грн.

«Тобто хліб в столиці коштує майже в два рази дорожче ніж в інших регіонах країни; білий хліб із борошна першого ґатунку – 20,9грн, а по Україні – 17,2грн. Вартість недорого соціального хлібу в столиці не значно перевищує середні показники в Україні. Чорний хліб коштує в Києві 24,6грн за кілограм при середній ціні – 17,9грн; кілограм манної крупи – 15,4грн, по Україні – 13,6грн, яйця – 28,3грн за десяток, при середньостатистичній – 24,8грн; цукор – 16,8грн за кілограм, при середньоукраїнській – 14,2грн. Заслуговує уваги сало. У столиці воно завжди коштувало значно дорожче ніж будь-де й тут його можна придбати за 120,9грн, у той час коли по країні середньостатистична вартість – 75,7грн. Тобто різниця між середньою ціною і київською становить 45 гривень», – пояснив експерт.

У Донецькій області найвищими є наступні позиції: куряча тушка – 61,9грн за кілограм, а для порівняння середній показник по всім регіонам – 58,3грн; варена ковбаса – 100,8грн, середня ціна – 92,2грн; буряк – 9,2грн, по Україні – 8,1грн; морква – 13,3грн, а по країні – 11,1грн; картопля – 8,7грн, при середньостатистичній – 6,7грн.

На Закарпатті найдорожчими є наступні продукти: пшеничне борошно – 12,7грн, середня вартість – 11,2грн; гречка – 21,2грн за кілограм, середня по Україні – 16,6грн; морожена риба – 80,1грн, середньостатистична – 72,9грн; олія соняшникова – 37,6грн за літр, середня за даними Держстату – 35грн; капуста – 9,6грн, а по Україні – 7,2грн.

На Херсонщині найдорожчі: куряче філе– 109,8грн за кілограм, а середня ціна в країні – 103,5грн; сметана – 64,1грн, середня за офіційною статистикою – 55,4грн; цибуля – 14грн за кілограм, середньоукраїнська – 12,9грн.

«І хоча більшість цибулі вирощується саме в Херсонській області – саме тут спостерігається найбільша ціна на цей продукт», – зауважив голова Української Асоціації постачальників торговельних мереж.

У Івано-Франківській області найвищі цінники: на пшоно – 26,4грн, при середньостатистичній ціні – 23,1грн і яблука – 11,5грн, а по країні кілограм яблук коштує 9,4грн.

У Київській області найвищими є наступні позиції: рис – 27грн за кілограм, середня – 24,1грн і крупа ячна – 13,2грн, а по Україні – 11,5грн.

У Чернівецькій області найдорожчими є: макарони – 20,8грн за кілограм, коли в Україні – 16,9грн і яловичина – 143,1грн, по країні середня – 127,4грн.

П’ять областей мають по одному найдорожчому продукту, а саме: на Луганщині пачка вершкового масла 200гр коштує 42,5грн, при середній – 38,2грн; на Львівщині ціна батона – 14,6грн за 500г, при середньоукраїнській – 12,4грн; Одещина має вартість молока – 25,9грн за літр, при середній за статистикою – 23,4грн; на Черкащині кисломолочний сир – 108,3грн за кілограм, у той час, як по країні середня – 95,2грн; на Харківщині свинина коштує 123,1грн за кілограм, коли середній показник по Україні – 115,9грн.

При цьому експерт наголосив, що не має максимальних цін у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Тернопільській, Хмельницькій та Чернігівській областях.

Тернопільщина є регіоном із самими низькими цінами на третину соціального кошику. У трійці регіонів із комфортними цінами також Полтавщина та Дніпропетровщина.

Водночас Олексій Дорошенко нагадав, що рік тому рейтинг регіонів з найнижчими цінами був такий: Львівщина, Тернопільщина та Запоріжжя. Необхідно також зазначити, що рік тому, у листопаді 2017 року, лідером антирейтингу із сімома найдорожчими продуктами була Донецька область. Там були найвищі ціни на чорний хліб, борошно, гречку, соняшникову олію, сметану, кисломолочний сир і моркву. А трійка “лідерів” за рік не змінилася: Київ, Донеччина, Закарпаття.

«Необхідно додати, що жителі Донецької області та Києва мають і найвищу середню заробітну плату в країні. Тому висока ціна обумовлена більш високим рівнем платоспроможності. У Києві середня заробітна плата у листопаді становила майже 13900грн, на Донеччині – без малого 10000грн, а на Закарпатті – 8400грн. Середня зарплата в країні останнього осіннього місяця становила 9160грн», – зазначив експерт.