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Як не стати жертвою кишенькового злодія? Поради від правоохоронців

Олена Карп'юк

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Вчора вдень, 10 січня, на проспекті Свободи біля головної ялинки міста поліцейські спіймали 30-річного зловмисника, який поцупив у чоловіка гаманець. Відтак патрульна поліція Львівщини нагадує громадянам, як вберегтися від кишенькових злодіїв. Про це повідомляє Львівський портал.

 

Як не стати жертвою кишенькового злодія:

  • «Не ловіть гав», коли стоїте у черзі, на зупинці, в громадському транспорті або ж просто йдете у справах.
  • Тримайте дистанцію, не стійте занадто близько до сусіда.
  • Зверніть увагу на тих, хто стоїть поруч із вами. Пам’ятайте: злодієм може виявитися будь-яка людина – як 10-річна дитина, так і 70-річна бабуся або ж навіть пристойний на вигляд чоловік у піджаку та краватці.
  • Як правило, у злодія в руці завжди щось є: чи піджак, що висить на руці, чи газета. Ці речі йому потрібні для того, щоб прикрити руку, якою він вчинятиме злочин.
  • Зазвичай злодій приглядається у кого б нажитися, а потім йде за потенційною жертвою.
  • Іноді злодії «працюють» у парі: один може відволікати потерпілого, інший в цей час його «обчистить». Тому перебуваючи в людних місцях, не забувайте бути пильними, дивіться навкруги.
  • Не спокушайте кишенькових злодіїв своїми відкритими сумками і не відкривайте свій гаманець на загальний огляд, а також не демонструйте усім свої цінні речі.
  • Не носіть із собою без потреби відразу всі кредитки і велику суму грошей.
  • Тримайте мінімальні суми грошей у гаманці. Не варто тримати всі гроші в одному місці, рекомендується розкласти їх у декілька місць (але тільки не в зовнішні кишені). Краще покласти гроші у внутрішню кишеню піджака або в середню кишеньку сумки.
  • Приготуйте, виходячи з дому, гроші на проїзд.
  • Не тримайте цінні речі в задній кишені, ви можете не почути крадіжку.
  • Викрасти що-небудь з рюкзака легше, ніж з будь-якої іншої сумки, тому не тримайте в рюкзаку гаманці й телефони, особливо в кишеньці на зовнішній стороні.
  • Порада для жінок: у людному місці не варто тримати сумку на плечі, краще взяти її в руки перед собою і притиснути до тіла.
  • Порада для чоловіків: гроші краще не зберігати в кишенях штанів, оскільки саме із них вас починає «промацувати» кишеньковий злодій.

Якщо вас штовхнули, не полінуйтеся обернутися і пильно подивитися на того, хто стоїть поруч із вами. Як правило, злодій, який потрапив під пильну увагу, не ризикуватиме і залишить вас у спокої.

Не будьте байдужими, якщо помітили, що в чиюсь сумочку чи кишеню лізе чужа рука, обов’язково приверніть до цього увагу. Якщо ж ви все-таки стали жертвою кишенькового злодія, негайно телефонуйте на 102!

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