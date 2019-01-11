Від початку 2019 року на Львівщині в пожежах загинуло 8 людей

З початку 2019 року на Львівщині в пожежа загинуло 8 людей, з них одна дитина. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Зазначається, що взимку рятувальники фіксують різке збільшення кількості загиблих на пожежах у житловому секторі.

«Від початку року на Львівщині виникло 58 пожеж, внаслідок яких уже загинуло 8 людей, а також 5 осіб травмовано. Найбільшу стурбованість викликає випадок, який виник 9 січня у с. Муроване Сокальського району, де внаслідок пожежі загинула однорічна дівчинка та травмувався її старший братик», – йдеться у повідомленні.

Як повідомляють надзвичайники, здебільшого, основними причинами виникнення пожеж у помешканнях є порушення громадянами правил пожежної безпеки під час експлуатації електрообігрівачів та печей, а також паління у приміщенні, дитячі пустощі з вогнем, перенавантаження або несправність електромережі, необережне поводження з вогнем.

Надзвичайники вкотре звертаються до громадян з проханням неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки.

«Розповідайте дітям про небезпеку, яку приховує у собі вогонь, й забавки з ним небезпечні. Адже практично кожній пожежі можна запобігти Для цього слід обов’язково обговорити в родині не тільки заходи щодо запобігання пожежі, а й порядок дій у разі її виникнення: спосіб виклику пожежно-рятувальної служби «101», евакуації дітей, гасіння пожежі на початковій стадії, безпечні маршрути виходу з приміщення», – додають у ДСНС.

Дбайте про належний протипожежний стан власних помешкань. Зокрема:

не залишайте маленьких дітей без нагляду, та не дозволяйте їм бавитися сірниками;

слідкуйте за станом та справністю електромережі;

не паліть цигарок у ліжку;

у разі виходу з приміщень не залишайте увімкненими телевізори, праски, обігрівачі тощо;

намагайтеся уникати перевантаження електричних мереж, не вмикайте одночасно побутові електроспоживачі великої потужності.

подбайте про захист помешкання при користуванні пічним або газовим опаленням.

При виникненні пожежі необхідно негайно викликати вогнеборців за номером 101, адже кожна хвилина має вирішальне значення! Пам’ятайте! Лише виконання елементарних правил пожежної та власної безпеки зможе зберегти ваше життя та майно від вогню.