У Львові затримали директора підприємства при спробі дати 2 тисячі доларів хабара правоохоронцям

У Львові правоохоронці викрили директора підприємства, який намагався дати дві тисячі тисяч доларів США неправомірної вигоди працівникам Управління захисту економіки у Львівській області. Таким чином він намагався відкупити себе та свою дружину від кримінальної відповідальності. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Як встановили правоохоронці, керівник одного з підприємств намагався передати неправомірну вигоду у сумі двох тисяч доларів США працівникам Управління захисту економіки у Львівській області за непритягнення його та його дружини до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні, відкритому за фактами розкрадання бюджетних коштів, виділених для капітального ремонту автодороги Львівщини.

«Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, раніше відкритому слідчим управлінням поліції Львівщини за матеріалами працівників Управління захисту економіки у Львівській області щодо службового підроблення та розкрадання коштів місцевого бюджету в сумі біля півмільйона гривень, правоохоронці встановили причетність до скоєння цих кримінальних правопорушень директора підприємства яке безпосередньо виконувало заплановані ремонтні роботи, його дружини, котра є директором та засновником підприємства-субпідрядника, а також інших осіб», – розповідають у поліції.

Директора підприємства правоохоронці затримали в одному з закладів громадського харчування у Львові під час передачі усієї суми неправомірної вигоди. За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст.369 (пропозиція або надання неправомірної вигоди службовій особі) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років із штрафом від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та з конфіскацією майна або без такої.

Директора підприємства затримано у порядку ст.208 КПК України. Досудове розслідування триває.

Фото: поліція