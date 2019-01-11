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У Львові спіймали 20-річного хлопця з амфетаміном та екстазі

Олена Карп'юк

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В ніч на сьогодні, 11 січня, до правоохоронців надійшло повідомлення від львів’янки про те, що вулицею Боткіна ходить чоловік, котрий поводить себе підозріло. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Львівщини.

 

На місце події прибула група реагування львівського управління поліції охорони. Підозрілим чоловіком, про якого повідомляли правоохоронців, виявився 20-річний львів’янин. Під час  поверхневої перевірки у нього виявили п’ять таблеток, білий порошок в пакеті та електронні ваги. Хлопець пояснив, що все це – наркотичні речовини: екстазі та амфетамін.

За цим фактом слідчі Залізничного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до трьох років позбавлення волі.

Всі наркотичні речовини поліцейські вилучили і скерували на експертизу. Наразі проводиться досудове розслідування.

Фото: Нацполіція

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