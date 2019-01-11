Похмурський написав заяву на звільнення з посади керівника медицини катастроф області

Гендиректор КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Володимир Похмурський написав заяву на звільнення. Про це повідомив в.о. начальника управління майном спільної власності Львівської облради Віктор Кусий, передає «ЗІК».

«Дійсно, пан Похмурський учора написав заяву на звільнення за угодою сторін. Які причини – це у нього уточніть, але така інформація відповідає дійсності. Далі буде призначений в.о. керівника і ми будемо рухатися у напрямку оголошення конкурсу і визначення на конкурсних засадах нового керівника даного закладу», – повідомив В.Кусий.

З його слів, наразі виконувати обов’язки буде один із заступників гендиректора центру.

Керівник управління майном також зауважив, що за час роботи пан Похмурський не зміг знайти порозуміння з колективом центру.

«Там була напружена ситуація в колективі. Колектив по суті розділився на прибічників і тих, що були проти діяльності пана Похмурського», – зауважив В.Кусий.

Нагадаємо, що Володимира Похмурського було призначено гендиректором КЗ ЛОР «Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» рішенням сесії Львівської облради у січні 2017 року.

Раніше своє невдоволення роботою Володимира Похмурського висловив голова Львівської ОДА Олег Синютка, а також керівниця департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак. У Львівській обласній раді також розкритикували роботу керівника медицини катастроф.