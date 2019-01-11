На Водохреща три львівські трамваї курсуватимуть за зміненою схемою руху

Через проведення святкових заходів із нагоди Водохреща у суботу, 19 січня, трамвайні маршрути №1, №2 та №9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

Відтак 19 січня з 13:00 до 14:30 год. три трамвайні маршрути їздитимуть за такою схемою:

трамвай №1: Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська — Залізничний вокзал;

Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська — Залізничний вокзал; трамвай №2: вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку;

вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку; трамвай №9: Залізничний вокзал — вул. Київська — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Підвальна — вул. Городоцька — Залізничний вокзал.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів і просить заздалегідь спланувати свої поїздки на час проведення святкових заходів.