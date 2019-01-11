ОСТАННІ НОВИНИ

На Водохреща три львівські трамваї курсуватимуть за зміненою схемою руху

Олена Карп'юк

|

Через проведення святкових заходів із нагоди Водохреща у суботу, 19 січня, трамвайні маршрути №1, №2 та №9 курсуватимуть за частково зміненим маршрутом. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі міськради Львова.

 

Відтак 19 січня з 13:00 до 14:30 год. три трамвайні маршрути їздитимуть за такою схемою:

  • трамвай №1: Залізничний вокзал — вул. Городоцька — вул. Підвальна — вул. І. Франка — вул. Вітовського — вул. Київська — Залізничний вокзал;
  • трамвай №2: вул. Коновальця — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Личаківська — вул. Пасічна та у зворотному напрямку;
  • трамвай №9: Залізничний вокзал — вул. Київська — вул. Вітовського — вул. І. Франка — вул. Підвальна — вул. Городоцька — Залізничний вокзал.

Адміністрація ЛКП «Львівелектротранс» сподівається на розуміння пасажирів і просить заздалегідь спланувати свої поїздки на час проведення святкових заходів.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі
Анастасія ПИЖ
Про вплив «АТБ» на галузь торгівлі

Національна мережа дискаунтерів набула слави локомотива вітчизняної торговельної індустрії. Експерти пояснюють причини. ...

Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...