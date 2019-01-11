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На Стрийській в багатоповерхівці згоріла жінка

Олександр Косик

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У Львові під час пожежі у квартирі загинула власниця. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС України у Львівській області.

 

Сьогодні, 11 січня, о 8:26 до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на 3-му поверсі у Львові на вулиці Стрийська, 44.

В результаті розвідки пожежі вогнеборці виявили тіло власниці помешкання, 1971 року народження.

Пожежу локалізовано о 08:41, ліквідовано о 08:44. Вогнем знищено речі домашнього вжитку.

До ліквідації пожежі залучили 16 рятувальників та 3 одиниці спецтехніки.

Обставини події встановлюють правоохоронці. Інформації щодо пожежі уточнюватиметься.

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