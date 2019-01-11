На Львівщині затримали викрадача човна

На Львівщини поліцейські встановили особу зловмисника, причетного до крадіжки човна. Сума заподіяних збитків складає 23 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

В Кам’янка-Бузький відділ поліції 4 січня звернувся 40-річний мешканець району, який повідомив, що з його гаража невідома особа викрала надувний човен з двигуном, вартістю 23 тисячі гривень.

Поліцейські встановили особу зловмисника. Ним виявився 42-річний житель Кам’янка-Бузького району. Викрадений човен він мав намір продати.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Проводиться перевірка на предмет причетності зловмисника до скоєння інших злочинів. Йому загрожує до трьох років позбавлення волі.

Правоохоронці вилучили речові докази, досудове розслідування триває.