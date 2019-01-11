На Львівщині на чоловіка впав будівельний кран

На Львівщині правоохоронці встановлюють обставини загибелі чоловіка, на якого впала стріла крану. Відкрито кримінальне провадження, проводиться досудове розслідування. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.

У Пустомитівський відділ поліції 10 січня надійшло повідомлення про те, що близько 10.30 на одному з підприємств, розташованого в одному з сіл району, внаслідок падіння на нього стріли автокрану «МАН» загинув майстер, який проводив ремонтні роботи. Від отриманих травм 29-річний мешканець одного з сіл Городоцького району помер на місці події.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) КК України. Санкція статті передбачає покарання – обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють обставини події.