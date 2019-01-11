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Львів’ян запрошують на Форум молодого політика

Олександр Косик

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ГО «Інститут Суспільних Ініціатив» в межах проекту «Лабораторія молодого політика» за сприяння департаменту внутрішньої та інформаційної політики Львівської обласної державної адміністрації, Львівської обласної ради та партнерів організовує дводенний форум для молоді, яка бере активну участь у суспільно-політичному житті країни.

 

Проект запланований на 26-27 січня 2019 року та відбудеться в приміщенні Львівської обласної ради (вул. Винниченка, 16).

Форум складатиметься із двох частин – у перший день роботи, 26 січня, молоді люди, які цікавляться політикою та політичними процесами, молоді члени діючих політичних партій матимуть змогу взяти участь в цікавих лекціях, панельних дискусіях та воркшопах від діючих та колишніх депутатів локального, обласного та національного рівня.

Другий день – 27 січня, призначений для молоді та депутатів з ОТГ Львівської області, які отримають корисну інформацію про практичну діяльність депутатів, інструменти ефективної комунікації з виборцями та громадою, а також про способи вирішення проблемних питань на місцях.

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