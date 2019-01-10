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За місяць від переохолодження померло 64 українці

Дарина Смеречанська

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Понад тисяча українців звернулися до закладів охорони здоров’я через переохолодження та обмороження. При цьому від холодової травми померло 64 людини.Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МОЗ.

 

Так, за період з 12 грудня 2018 року по 8 січня цього року за допомогою до закладів охорони здоров’я звернулись 1037 людей, постраждалих від переохолоджень та обморожень, 955 осіб госпіталізовано, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф України.

Найбільше за цей період від переохолодження та обморожень постраждали в Донецькій (135 людей), Харківській (121), Дніпропетровській (117), Київській (90) та Одеській (69) областях. За заключенням бюро судово-медичної експертизи, 64 людини померло внаслідок загального переохолодження (холодової травми).

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