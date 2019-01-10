Євробачення-2019: стали відомі учасники українського нацвідбору

Стало відомо, хто братиме участь в українському Національному відборі на Євробачення-2019. Про це повідомляється на офіційній сторінці Євробачення в Україні у Facebook.
Отож, участь у нацвідборі на Євробачення-2019 братимуть участь:
1.Braii
2.Freedom jazz
3.KAZKA
4.YUKO
5.The Hypnotunez
6.LAUD
7.TAYANNA
8.Brunettes Shoot Blondes
9.VERA KEKELIA
10.ЦеШо
11.Ivan NAVI
12.ANNA MARIA
13.BAHROMA
14.LETAY
15.КiRA MAZUR
16. KHAYAT
Додамо, що прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.
Додамо, 64-й конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авів (Ізраїль).
Нагадаємо, переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу».
Вероніка Рой