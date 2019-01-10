Євробачення-2019: стали відомі учасники українського нацвідбору

Стало відомо, хто братиме участь в українському Національному відборі на Євробачення-2019. Про це повідомляється на офіційній сторінці Євробачення в Україні у Facebook.

Отож, участь у нацвідборі на Євробачення-2019 братимуть участь:

1.Braii

2.Freedom jazz

3.KAZKA

4.YUKO

5.The Hypnotunez

6.LAUD

7.TAYANNA

8.Brunettes Shoot Blondes

9.VERA KEKELIA

10.ЦеШо

11.Ivan NAVI

12.ANNA MARIA

13.BAHROMA

14.LETAY

15.КiRA MAZUR

16. KHAYAT

Додамо, що прямі ефіри Національного відбору-2019 пройдуть 9, 16 і 23 лютого одночасно на телеканалах СТБ і UA: ПЕРШИЙ.

Додамо, 64-й конкурс Євробачення-2019 відбудеться 14, 16 і 18 травня в Тель-Авів (Ізраїль).

Нагадаємо, переможницею міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2018 стала 25-річна представниця Ізраїлю Netta з піснею «Tоу».