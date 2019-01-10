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У Львові шукають директора для Палацу культури Хоткевича

Вероніка Рой

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Управління культури департаменту розвитку Львівської міської ради оголошує конкурс на вакантну посаду директора Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича.

 

Кваліфікаційні вимоги до кандидатів:

  • вища освіта відповідного напрямку підготовки;
  • стаж роботи у сфері культури не менше 3 років;
  • володіння державною мовою;
  • володіння основними навиками роботи на персональному комп’ютері;
  • здатність за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем виконувати посадові обов’язки директора закладу культури.

Додаткові критерії:

  • повна вища освіта за напрямом підготовки: культурно-освітня робота, клубна справа;
  • післядипломна освіта в галузі управління;
  • знання чинного законодавства в галузі культури, охорони праці; основ трудового законодавства; нормативних актів, що регулюють культурно-освітню діяльність;
  • знання сучасних методів господарювання та управління;
  • досвід розроблення чи участі у реалізації інвестиційних та грантових проектів;
  • досвід роботи на керівних посадах в установах, програмах, проектах у сфері культури;
  • бездоганна ділова репутація.

Документи приймаються з 09 січня 2019 року до 07 лютого 2019 року (включно).

Дата та місце проведення першого засідання комісії з конкурсного добору — 20 лютого 2019 року, пл. Ринок, 1 м. Львів.

Додаткова інформація надається за тел.: (032) 297 57 30.

Місцезнаходження закладу: 79 019, м. Львів, вул. Кушевича, 1. Умови оплати праці директора Міського Палацу культури імені Гната Хоткевича визначаються у контракті та не можуть бути меншими, ніж передбачено законодавством.

Більше інформації щодо вимог ви можете отримати ТУТ.

Нагадаємо, взимку 2018 року у Львові не змогли обрати керівника Палацу Хоткевича. У другому етапі конкурсу взяли участь двоє кандидатів: Світлана Гриців та Олександр Ігнатенко.

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