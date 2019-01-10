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У Львові презентують фотовиставку Василя Пилип’юка «Постаті»

Дарина Смеречанська

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У фотогалереї Василя Пилип’юка (вулиця Ярослава Стецька, 3а) 14 січня презентують виставку його робіт «Постаті». Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

 

“Ця виставка – особлива: так само, як батько вмів згуртовувати навколо себе численних друзів, так і вона об’єднує знімки видатних людей української культури, зроблені об’єктивом фотомитця. Василь Пилип’юк надзвичайно цінував дружбу і щиро любив кожного свого товариша зокрема. Недаремно він так пишався виданням своєї книги «Долею даровані зустрічі»: на її сторінках зустрічаються відомі Постаті, за знайомство з якими автор був вдячний долі. Фотографії з цієї книги і склали основу експозиції виставки”, – зазначив син фотомитця Володимир Пилип’юк.

Початок заходу о 17:00 год.

Як повідомляв Львівський портал, 18 листопада 2017 року на 67 році життя у вічність відійшов визначний український фотохудожник Василь Пилип’юк.

Довідка

Василь Пилип’юк народився у 1950 році в с. Новоселиця на Івано-Франківщині. Лауреат Національної премії України імені Тараса Шевченка, заслужений діяч мистецтв України, йому присвоєно вчене звання професора. Художник Міжнародної федерації фотомистецтва, президент видавничого підприємства «Світло й Тінь», професор Львівської національної академії мистецтв.

Василь Пилип’юк є автором 87 фотоальбомів, значна частина яких присвячена Львову.

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