У «Краківці» 27-річний українець намагався перетнути кордон на краденій іномарці

Учора прикордонники Мостиського загону у «Краківці» затримали іномарку, що перебувала у міжнародному розшуку. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДПСУ.

27-річний громадянин України прибув в пункт пропуску «Краківець» на автомобілі Audi 2012 року випуску. Під час перевірки його документів, спрацювала база даних Інтерполу. Автомобіль української реєстрації був викрадений на території України ще в листопаді 2015 року.

За даним фактом поінформовано Укрбюро Інтерполу в м. Київ. Наразі автомобіль передано співробітникам Національної поліції.

Фото: ДПСУ