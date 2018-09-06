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У мерії запевняють, що збережуть аптеку на площі Міцкевича

Дарина Смеречанська

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Львівська міська рада вболіває за відновлення роботи аптеки на пл. Марійська — пл. Міцкевича. Як наголошують у прес-службі ЛМР, позиція мерії однозначна — аптека має бути збережена.

 

Як повідомив заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, були проведені численні зустрічі з представниками НАК «Надра України», які є власником приміщень, і керівництвом аптеки для врегулювання ситуації. Сьогодні до приміщень аптеки було відновлено подачу електроенергії. Наступний крок — демонтаж огорожі довкола і повноцінне відновлення роботи аптеки.

«Позиція Львівської міської ради була і залишається однозначною — аптека має бути збережена. Ми мали численні наради з представниками НАК „Надра України“ та керівництвом аптеки. Львівська міська рада стала однією зі сторін у врегулюванні ситуації. Світло сьогодні в аптеку вже відновили. Наступний крок — демонтаж огорожі довкола і повноцінне відновлення роботи аптеки», — повідомив Андрій Москаленко.

Нагадаємо, власник будівлі, де функціонує аптека — НАК «Надра України», не продовжив договір оренди з ТзОВ «Аптека на Марійській», попри те, що аптека справно платила оренду. Також аптекарям було відключено світло.

«Аптека на пл. Марійській, у тому приміщенні, де вона є зараз, існує з 1921 року. За це майже столітнє існування аптека не змінювала свого призначення і функціонування. Завдяки турботі і піклуванню аптекарів, у приміщенні аптеки збережено чудесний інтер’єр, гарні меблі», — повідомляла Лілія Онищенко, начальник управління охорони історичного середовища ЛМР.

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