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Полоненим морякам у Москві оберуть запобіжний захід 15 січня, - адвокат

Дарина Смеречанська

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У Москві 15 січня планують судове засідання у справі всіх 24 військовополонених українських моряків. Їм планують обрати запобіжний захід. Про це повідомив адвокат українського моряка Олега Мельничука Едем Семедляєв. Також цю інформацію підтвердив і адвокат Романа Мокряка Ілля Новіков зазначивши, що 14-тьом захисникам повідомили про цю ж дату засідання суду, передає Громадське.

 

Водночас Новіков не виключає, що все ж таки судитимуть моряків частинами, як і минулого разу.

«От мене, наприклад, не буде у Москві 15-го, в мене інший судовий процес, я проситиму перенести на інший день. Думаю, будуть ще в когось такі ж клопотання. В них є час до 24-го, думаю в один день можуть не вкластися», – сказав адвокат.

Як повідомило російське федеральне інформаційне агентство ТАСС, ФСБ просить продовжити термін тримання під вартою для полонених моряків.

Україна визнає 24 моряків військовополоненими, а відтак усі суди над ними є незаконними.

Нагадаємо, зранку 25 листопада українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Під час цього завдання російське судно протаранило український буксир та пошкодило його. При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Загалом на трьох суднах були 24 українських військових, двоє з них службовці СБУ. Троє з них дістали поранення.

Усіх українців взяли від варту на 2 місяці. Їх звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі. 29 листопада українців вивезли до СІЗО Москви.

 

 

 

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