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Пластуни проведуть для дітей воїнів тижневий табір у Славську

Дарина Смеречанська

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У селі Славське 25-31 січня проходитиме безкоштовний табір для дітей учасників АТО, який організовують пластуни. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі організації.

 

Так, 40 хлопців та дівчат віком 11-13 років з різних куточків України побувають на однотижневому таборі, який відбудеться серед гір.

Легендою цьогорічного зимового табору є подорож Полярним експресом. Щодня наші мандрівники подорожуватимуть та потраплятимуть на іншу станцію, знайомитимуться із героями улюблених казок та допомагатимуть їм ставати дружніми, веселитимуться разом із ними, а також відкриватимуть для себе все більше і більше цікавого у відомих усім казках.

Програма табору складатиметься із найрізноманітніших майстер-класів, ігор на свіжому повітрі, інтерактивних ігор, квестів, спортивних ігор, вечірньої програми: дискотек, переглядів фільмів та мультфільмів тощо.

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