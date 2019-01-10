Перелік заходів, які відбуватимуться на Львівщині до завершення різдвяних свят

До завершення різдвяних свят жителів та гостей Львівщини дивуватимуть різноманітними мистецькими заходами. Святкуватимуть величне свято у всіх куточках області, а коляда лунатиме у всіх селах і районах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

«Поєднавши культурну та духовну спадщину з красою природи, Львівщина стає центром святкування. Адже тут можна усвідомити духовну велич Різдва, стати учасником різноманітних святкових дійств, а також глибше пізнати традиції, звичаї та обряди нашого народу», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Львівщина підготувала багато сюрпризів на зимові свята. Приїхавши в села, гості стануть учасниками святкової програми, матимуть можливість взяти участь у вертепах.