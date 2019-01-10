Перелік заходів, які відбуватимуться на Львівщині до завершення різдвяних свят

До завершення різдвяних свят жителів та гостей Львівщини дивуватимуть різноманітними мистецькими заходами. Святкуватимуть величне свято у всіх куточках області, а коляда лунатиме у всіх селах і районах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.
«Поєднавши культурну та духовну спадщину з красою природи, Львівщина стає центром святкування. Адже тут можна усвідомити духовну велич Різдва, стати учасником різноманітних святкових дійств, а також глибше пізнати традиції, звичаї та обряди нашого народу», – зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.
Львівщина підготувала багато сюрпризів на зимові свята. Приїхавши в села, гості стануть учасниками святкової програми, матимуть можливість взяти участь у вертепах.
|Дата
|Назва заходу
|09.01.2019
14.00 год.
|Фестиваль коляди і пампуха
у РНД м. Броди
|12.01.2019
14.30 год.
|Різдвяна акція коляди
у м. Жидачів
|12.01.2019
14.30 год.
|Флешмоб колядки «Нова радість стала» у м. Сокаль (на площі)
|13.01.2019
15.00 год.
|Різдвяний фестиваль «Велика коляда» у РНД м. Золочів
|13.01.2019
22.00 год.
|Святкування Старого Нового Року у м. Радехові (на площі)
|13.01.2019
12.00 год.
|Фестиваль коляди у м. Сколе (на площі)
|13.01.2019
16.00 год.
|Свято зимового фольклору
у с. Оброшино
Пустомитівського р-ну
|14.01.2019
15.00 год.
|Свято пампуха у с. Соколя Мостиського р-ну
|14.01.2019
12.00 год.
|Гала-концерт «Різдвяні канікули» у РНД м.Сокаль
|19.01.2019
14.00 год.
|Парад вертепів у м. Дрогобич
|20.01.2019
12.00 год.
|Районний фестиваль колядок
у м. Радехові (на площі)
|20.01.2019
13.00 год.
|Огляд вертепів у м. Старий Самбір (площа ринок)
|20.01.2019
14.00 год.
|Свято колядок у РНД м.Сокаль
|27.01.2019
15.00 год.
|Огляд-конкурс «Різдвяна Феєрія» у РНД м. Миколаїв
|27.01.2019
15.00 год.
|Прощання з колядою
у РНД м. Золочів
|27.01.2019
15.00 год.
|Свято пампуха
у РНД м. Пустомити
Юлія Шпак