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Перелік заходів, які відбуватимуться на Львівщині до завершення різдвяних свят

Юлія Шпак

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До завершення різдвяних свят жителів та гостей Львівщини дивуватимуть різноманітними мистецькими заходами. Святкуватимуть величне свято у всіх куточках області, а коляда лунатиме у всіх селах і районах. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської ОДА.

 

«Поєднавши культурну та духовну спадщину з красою природи, Львівщина стає центром святкування. Адже тут можна усвідомити духовну велич Різдва, стати учасником різноманітних святкових дійств, а також глибше пізнати традиції, звичаї та обряди нашого народу», –  зазначила директор департаменту з питань культури, національностей та релігій Львівської ОДА Мирослава Туркало.

Львівщина підготувала багато сюрпризів на зимові свята. Приїхавши в села, гості стануть учасниками святкової програми, матимуть можливість взяти участь у вертепах.

Дата Назва заходу
09.01.2019

14.00 год.

 Фестиваль коляди і пампуха

у РНД м. Броди
12.01.2019

14.30 год.

 Різдвяна акція коляди

у м. Жидачів
12.01.2019

14.30 год.

 Флешмоб колядки «Нова радість стала» у м. Сокаль (на площі)
13.01.2019

15.00 год.

 Різдвяний фестиваль «Велика коляда» у РНД м. Золочів
13.01.2019

22.00 год.

 Святкування Старого Нового Року у м. Радехові (на площі)
13.01.2019

12.00 год.

 Фестиваль коляди у м. Сколе (на площі)
13.01.2019

16.00 год.

 Свято зимового фольклору

у с. Оброшино

Пустомитівського р-ну
14.01.2019

15.00 год.

 Свято пампуха у с. Соколя Мостиського р-ну
14.01.2019

12.00 год.

 Гала-концерт «Різдвяні канікули» у РНД м.Сокаль
19.01.2019

14.00 год.

 Парад вертепів у м. Дрогобич
20.01.2019

12.00 год.

 Районний фестиваль колядок

у м. Радехові (на площі)
20.01.2019

13.00 год.

 Огляд вертепів у м. Старий Самбір (площа ринок)
20.01.2019

14.00 год.

 Свято колядок у РНД м.Сокаль
27.01.2019

15.00 год.

 Огляд-конкурс «Різдвяна Феєрія» у РНД м. Миколаїв
27.01.2019

15.00 год.

 Прощання з колядою

у РНД м. Золочів
27.01.2019

15.00 год.

 Свято пампуха

у РНД м. Пустомити

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