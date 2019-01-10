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«Натхненні Пінзелем». Львів’ян кличуть на конкурс льодових скульптур

Юлія Шпак

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У Львові традиційно 11−12 січня відбудеться конкурс льодових скульптур. Дев’ять скульпторів на площі біля головної ялинки міста створюватимуть неймовірні витвори з криги, надихаючись творчістю та образами галицького скульптора середини XVIII століття, представника пізнього бароко і рококо — Іоанна Георга Пінзеля. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Цьогорічна тема мистецького змагання — «Натхненні Пінзелем».

«Зачинатель Львівської школи скульпторів, Пінзель створював свої шедеври так, що вони й досі вражають неабиякою динамікою, яскравим відображенням емоцій. Вони наче летять у просторі, виконуючи чудернацькі рухи. Серед найвидатніших європейських митців XVIII століття немає скульптора більш загадкового, ніж Іоанн Георг Пінзель, а дослідники тільки-тільки розпочинають шлях до його постаті й загадкової творчості. Тому учасники конкурсу зможуть відтворити скульптури видатного митця, інтерпретуючи їх на свій манер, показавши нам під кутом свого мистецького бачення. Працюючи над крижаними фігурами, митці постараються передати дух мистецтва XVIII століття в об’ємних композиціях з льоду, який теж має свої неймовірні особливості», — розповідають в компанії «Львівські ярмарки».

Конкурс триватиме два дні, тож усі охочі зможуть на власні очі спостерігати, як із брил льоду творитимуть видовищні скульптури.

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