На Закарпатті продовжують пошуки лижника, який зник у горах ще 6 січня. Вчора заблукалий вийшов на зв’язок

Рятувальники продовжують пошуки туриста, який загубився ще 6 січня в районі гори Гимба Міжгірського району Закарпатської області. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі МВС України.

«Пошукові роботи впродовж 9 січня проводилися трьома групами у двох напрямках: залізнична станція «Оса» Свалявського району – ущелина г. Великий Верх; г. Стій Свалявського району – напрямок до закинутих будівель колишньої військової частини», – мовиться у повідомленні.

При цьому наголошується, що станом на 06:00 заблукалого туриста не знайдено, пошукові роботи тривають.

Також зазначається, що о 15:30 9 січня родичі заблукалого лижника повідомили рятувальникам про те, що він вийшов на телефонний зв’язок зі своїм товаришем та у короткій розмові повідомив своє ймовірне місце знаходження. Тож, рятувальники спрямували свою пошукову операцію у напрямок вказаних координат.

Загалом у пошуку від ДСНС беруть участь 39 рятувальників та 7 одиниць техніки: гірські пошуково-рятувальні відділення с. Н.Ворота, м. Мукачево, м. Рахів, м. Ужгород, смт Міжгір’я, та спеціалізованого центру швидкого реагування м. Дрогобич Львівської області. Також допомагають професіоналам ДСНС волонтери, лісники та поліція.

Фото: МВС