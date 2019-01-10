Мерія назвала попередню причину смерті школяра, що випав з вікна

У прес-службі Львівської міської ради повідомили попередню причини, що могла спровокувати смерть підлітка, який випав з вікна багатоповерхівки, передає кореспондент Львівського порталу.

Як раніше повідолялось, 9 січня близько 18.12 год у Львові на вул. Вернадського, 12 із вікна квартири на 6-му поверсі випав хлопець, 2002 року народження, мешканець Львова. Хлопець загинув на місці події.

На момент падіння в квартирі нікого не було. Двері квартири не пошкоджені, були зачинені. Передсмертної записки не було.

Попередньо ГУ НП у Львівській області встановлено, що причина падіння — передозування невстановленими таблетками, у результаті чого виникли галюцинації. Походження вищевказаної речовини встановлюються.

Додамо, що хлопець навчався в 11 класі СЗОШ № 98.