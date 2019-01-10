ОСТАННІ НОВИНИ

Меморіал Небесної Сотні у Львові: готова стела, проводиться гравірування портретів

Дарина Смеречанська

|

Вже менше місяця залишилося до завершення основних робіт з будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Станом на сьогодні роботи виконано на суму близько 2 млн. гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

 

Зокрема, наразі готова стела, здійснюється її покриття спеціальним металом кортеном. Залито фундамент під оглядові майданчики та проводяться роботи з гравірування портретів Героїв Небесної Сотні на нержавіючій сталі.

«Стела повністю збудована, зараз ми покриваємо її спеціальним металом кортеном, який привезли з-за кордону. Вартість робіт загалом становить 10 млн 836 тисяч. гривень.

Весною будемо проводити роботи з благоустрою. Я думаю, десь до літа об’єкт буде виконаний на 100%”, — розповів Андрій Шульський, заступник директора ЛКП «Зелений Львів».

За словами Андрія Шульського, у цьому році також планується облаштування території перед стелою, замощення її бруківкою, облаштування трьох оглядових майданчиків, проведення водовідведення та освітлення. І весною буде проведено роботи з благоустрою території.

Нагадаємо, проект, який буде реалізований, охоплює дві частини: пішохідний міст і площу зі стелою у сквері. Між пагорбами вздовж вул. Кривоноса буде пішохідний міст із пандусом. Він буде виводити на терасу, яка зараз не експлуатується (з боку вул. Замкової), де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні. На місці майбутнього простору відкриваються гарні панорами на місто Львів.

Як інформував Львівський портал, восени 2018 року на вул. Кривоноса розпочали облаштовувати громадський простір і встановлювати Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.

 

 

 

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди
Марина ТЕРНЯК
Відома торговельна мережа враховує європейські тренди

«АТБ» впроваджує технології, які співпадають з провідними сучасними розробками найкращих дискаунтерів світу У 2018 ро...

Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові
Вероніка РОЙ
Найцікавіші події, які відбуватимуться на різдвяні свята у Львові

Кожного року на Різдво Львів наповнюється неабиякою атмосферою свята та готує для своїх мешканців чимало цікавих подій. ...

Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?
Наталя ДУЛЯБА
Гроші «йдуть» за пацієнтом. Скільки насправді стали заробляти лікарі у поліклініках Львова?

Навесні 2018 року в країні стартувала масштабна реформа первинної ланки медицини. В її межах українці на власний розсуд ...

18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році
Львівський портал
18 подій, що сколихнули Львівщину у 2018 році

Традиційно під кінець року усі ми підбиваємо підсумки та пригадуємо все, що сталося за 12 місяців. Для Львівщини 2018 рі...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...