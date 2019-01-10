Меморіал Небесної Сотні у Львові: готова стела, проводиться гравірування портретів

Вже менше місяця залишилося до завершення основних робіт з будівництва Меморіалу пам’яті Героїв Небесної Сотні. Станом на сьогодні роботи виконано на суму близько 2 млн. гривень. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

Зокрема, наразі готова стела, здійснюється її покриття спеціальним металом кортеном. Залито фундамент під оглядові майданчики та проводяться роботи з гравірування портретів Героїв Небесної Сотні на нержавіючій сталі.

«Стела повністю збудована, зараз ми покриваємо її спеціальним металом кортеном, який привезли з-за кордону. Вартість робіт загалом становить 10 млн 836 тисяч. гривень.

Весною будемо проводити роботи з благоустрою. Я думаю, десь до літа об’єкт буде виконаний на 100%”, — розповів Андрій Шульський, заступник директора ЛКП «Зелений Львів».

За словами Андрія Шульського, у цьому році також планується облаштування території перед стелою, замощення її бруківкою, облаштування трьох оглядових майданчиків, проведення водовідведення та освітлення. І весною буде проведено роботи з благоустрою території.

Нагадаємо, проект, який буде реалізований, охоплює дві частини: пішохідний міст і площу зі стелою у сквері. Між пагорбами вздовж вул. Кривоноса буде пішохідний міст із пандусом. Він буде виводити на терасу, яка зараз не експлуатується (з боку вул. Замкової), де буде створено площу і стелу, присвячену Героям Небесної Сотні. На місці майбутнього простору відкриваються гарні панорами на місто Львів.

Як інформував Львівський портал, восени 2018 року на вул. Кривоноса розпочали облаштовувати громадський простір і встановлювати Меморіал пам’яті Героїв Небесної Сотні.