LOT тимчасово призупиняє авіарейси з Бидґоща до Львова

Польські авіалінії LOT припинять виконувати рейси з міста Бидґощ у Польщі до Києва, а також тимчасово призупинять польоти до Львова. Про це повідомляє «Польське радіо».

Про обмеження пропозиції з бидґоського летовища поінформував портал pasazer.com. Останні рейси з Бидґощі до Львова та Києва здійснять у третій тиждень січня. Польоти до Львова мають намір повернути у квітні. За словами польського авіаперевізника, це авіасполучення є сезонним – влітку воно набагато популярніше.

«(Сполучення) буде знову доступне для наших пасажирів у цьогорічному літньому сезоні, тобто від початку квітня до кінця вересня», – сказав порталу pasazer.com Конрад Майшик з компанії PLL LOT.

У зв’язку з низьким попитом національний перевізник Польщі повністю відмовляється від рейсу Бидґощ-Київ-Жуляни. Рейси з Бидґощі до Львова запустили у серпні 2017 року, а за рік LOT додав сполучення до Києва. На інше київське летовище у Борисполі досі можна літати з Бидґощі бюджетним авіаперевізником Ryanair.

Нагадаємо, Львівський портал повідомляв, що авіакомпанія Ernest Airlines скасовує частину рейсів з/до Львова.