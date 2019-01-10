Для медиків «швидких» створять навчально-тренувальні центри

В Україні створять декілька навчально-тренувальних центрів для медиків екстреної медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає Львівський портал.

«Щоби дізнатися наскільки добре пілот може керувати літаком, найкраща опція — це потрапити на борт літака з цим пілотом. Так само це працює, якщо ми хочемо оцінити роботу медиків.

Тому дуже важливо, що вперше в Україні незалежні експерти змогли оцінити роботу українських працівників екстреної медичної допомоги не за результатами паперової статистики, а в ході дослідження, яке провели прямо на місці їхньої роботи. Для цього в кожному регіоні України протягом 3 діб волонтери спостерігали за роботою бригад швидкої. Методологію дослідження розробили експерти World Health Organization (WHO)», – написала керівниця МОЗ.

Незалежні експерти провели по 72 години чергування разом із бригадами і виїжджали переважно на виклики, що стосувались травми, втрати свідомості, скарг на серцево-судинні чи легеневі проблеми.

За результатами узагальнених даних, бригади екстреної допомоги оперативно реагують на виклики, водночас протоколи лікування потребують перегляду.

Деякі факти, які показало дослідження:

Середній час реагування швидкої на виклик (з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом) – 8,5 хвилин.

Середній час перебування на місці події – 17 хвилин.

Середній час транспортування до лікарні – 10 хвилин.

Більше половини невідкладних викликів закінчилися транспортуванням до лікарні та госпіталізацією пацієнтів.

Препарати, які використовують при наданні екстреної медичної допомоги, не завжди мають доведену ефективність та доцільність використання в конкретних випадках.

Наприклад, найбільш поширений препарат, який застосовують при скаргах на біль у грудях, – магнезія (32,6% серед пацієнтів >40 років та 29,4% серед будь-якого віку). При цьому неефективність магнезії при гострому інфаркті міокарда, корекції серцевого ритму та позалікарняній зупинці кровообігу вже доведена науковцями.

За рекомендаціями експертів необхідно: