Для медиків «швидких» створять навчально-тренувальні центри

В Україні створять декілька навчально-тренувальних центрів для медиків екстреної медичної допомоги. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила в. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун, передає Львівський портал.
«Щоби дізнатися наскільки добре пілот може керувати літаком, найкраща опція — це потрапити на борт літака з цим пілотом. Так само це працює, якщо ми хочемо оцінити роботу медиків.
Тому дуже важливо, що вперше в Україні незалежні експерти змогли оцінити роботу українських працівників екстреної медичної допомоги не за результатами паперової статистики, а в ході дослідження, яке провели прямо на місці їхньої роботи. Для цього в кожному регіоні України протягом 3 діб волонтери спостерігали за роботою бригад швидкої. Методологію дослідження розробили експерти World Health Organization (WHO)», – написала керівниця МОЗ.
Незалежні експерти провели по 72 години чергування разом із бригадами і виїжджали переважно на виклики, що стосувались травми, втрати свідомості, скарг на серцево-судинні чи легеневі проблеми.
За результатами узагальнених даних, бригади екстреної допомоги оперативно реагують на виклики, водночас протоколи лікування потребують перегляду.
Деякі факти, які показало дослідження:
- Середній час реагування швидкої на виклик (з моменту отримання повідомлення бригадою і до першого контакту з пацієнтом) – 8,5 хвилин.
- Середній час перебування на місці події – 17 хвилин.
- Середній час транспортування до лікарні – 10 хвилин.
- Більше половини невідкладних викликів закінчилися транспортуванням до лікарні та госпіталізацією пацієнтів.
- Препарати, які використовують при наданні екстреної медичної допомоги, не завжди мають доведену ефективність та доцільність використання в конкретних випадках.
Наприклад, найбільш поширений препарат, який застосовують при скаргах на біль у грудях, – магнезія (32,6% серед пацієнтів >40 років та 29,4% серед будь-якого віку). При цьому неефективність магнезії при гострому інфаркті міокарда, корекції серцевого ритму та позалікарняній зупинці кровообігу вже доведена науковцями.
За рекомендаціями експертів необхідно:
- Приділити увагу системі навчання, зокрема створити навчально-тренувальні центри у всіх регіонах. Для такого навчання в усьому світі застосовуються спеціальні манекени та обладнання, аби кожен рух був багатократно повторений та завчений. У 2019 році обладнані навчально-тренувальні центри з’являться в Донецькій, Одеській, Тернопільській, Полтавській, Вінницькій областях та місті Київ.
- Розробити вимоги та передбачити кошти для створення відділень екстреної медичної допомоги в лікарнях. Ситуація, коли бригада швидкої везе пацієнта до лікарні, в якій його не можуть прийняти, є неприпустимою. В кожній лікарні інтенсивного лікування має бути створене відділення, в якому пацієнт у невідкладному стані отримає допомогу 24/7. МОЗ України наразі розробляє вимоги до оснащень та персоналу для таких відділень.
- Переглянути протоколи надання екстреної медичної допомоги. Експерти МОЗУ вже почали роботу над перекладом та адаптацією сучасних міжнародних протоколів надання екстреної меддопомоги. Будуть переглянуті як перелік препаратів, так і послідовність дій. В роботі працівників бригад швидкої мають застосовуватися лише сучасні методики з порятунку життя.
Олександр Косик