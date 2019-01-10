Біля Львова п’яний 20-річний водій на «Нісані» влетів у відбійник та втік з місця події

Сьогодні вночі поблизу Львова нетверезий 20-річний водій на автомобілі Nissan Primera наїхав на відбійник і втік з місця події. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі Патрульної поліції у Львівської області.

Зазначається, що подія трапилася на автодорозі Львів-Винники, на ділянці вулиці Галицька. Там патрульні виявили ушкоджений відбійник. Вийшовши з автомобіля, інспектори оглянули місце можливої ДТП. У снігу виявили номерні знаки. Не гаючи часу, патрульні вирушили далі, адже ймовірно аварія сталася незадовго до моменту виявлення.

«Невдовзі екіпаж виявив автомобіль Nissan Primera без номерного знаку та без бамперу. Знайдений номер належав цьому транспортному засобу. В салоні перебували троє осіб. Патрульні встановили дані водія. Він пояснив, що його занесло. У 20-річного чоловіка були очевидні ознаки алкогольного сп’яніння. За словами патрульних, водій був дуже п’янючий, однак, від перевірки на стан сп’яніння він відмовився. На чоловіка склали три протоколи: за керування в нетверезому стані, за вчинену ДТП та втечу з місця автопригоди. Також, на водія винесли постанову за відсутність необхідних документів для керування транспортним засобом», – повідомили у патрульній поліції.

Фото: Патрульна поліція у Львівській області