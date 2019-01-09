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Затонуле біля Туреччини судно перевозило вугілля з ОРДЛО? МЗС проводить перевірку

Дарина Смеречанська

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Міністерство закордонних справ України опрацьовує з міжнародними партнерами ідею проведення розслідування стосовно спроб Росії експортувати вугілля з окупованих територій разом з російським не тільки до Туреччини, а й до країн ЄС. Про це заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, повідомляє Укрінформ.

 

“Стосовно походження вугілля (на затонулому біля берегів Туреччини торговельному судні – ред.), ми це перевіряємо. Ми знаємо про російські спроби змішувати вугілля з окупованих територій і російське, і вивозити його, причому не тільки до Туреччини. Ми працюємо з нашими партнерами, щоб зробити відповідне розслідування, і не тільки стосовно цього (випадку – ред.), а також з деякими іншими країнами. У нас є обґрунтовані підозри, що були спроби вивозити це вугілля не тільки до Туреччини. Це для нас дуже принципове питання”, – сказав Клімкін.

Він додав, що мав розмови щодо цього з нашими партнерами з Європейського Союзу, оскільки українська сторона має інформацію про спроби Росії вивозити таке “міксоване” вугілля і до деяких європейських країн.

Нагадаємо, зранку 7 січня біля берегів Самсуна через погодні умови затонуло торговельне судно. З 13 членів екіпажу 11 були громадянами України. Загинули четверо українців, семеро опинилися в лікарні. Потерпілих відвідав консул разом із представниками української громади.

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб повідомили, що вантажне судно Volgo-Balt 214 під прапором Панами, що зазнало аварії та затонуло біля берегів Туреччини, перевозило вугілля з порту Азов (Російська Федерація) до порту Самсун (Туреччина).

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