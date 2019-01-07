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Біля берегів Туреччини затонуло судно із українцями на борту

Олена Карп'юк

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Сьогодні, 7 січня, вантажне судно з вугіллям надіслало сигнал лиха біля північного узбережжя Туреччини. Внаслідок катастрофи двоє людей загинули і ще четверо зникли безвісти. Про це пише Українська правда з посиланням на Reuters.

 

Судно з панамським прапором, що вирушило з російського порту в Азовському морі, надіслало сигнал за близько 148 кілометрів від берегів турецької провінції Самсун.

На балкарі перебували 13 членів екіпажу, зокрема дев’ять громадян України, двоє громадян Азербайджану та двоє росіян.Берегова охорона заявила, що сигнал лиха попереджав про можливість затоплення судна.

Сім членів екіпажу були врятовані на цей момент, операція з пошуку та порятунку тривала стосовно інших чотирьох осіб, – сказала берегова охорона.

Як повідомляє агентство, операція виконувалася за допомогою літака, двох вертольотів і двох човнів.

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