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За розповсюдження наркотиків львів’янину «світить» до 8 років за ґратами

Олена Карп'юк

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Суд обрав міру запобіжного заходу 42-річному львів’янину, якого підозрюють у незаконному збуті наркотичних речовин. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі прокуратури Львівщини.

 

Під час санкціонованого обшуку помешкання у підозрюваного правоохоронці виявили та вилучили таблетки «Cубітекс», 19 фасованих пакетів із подрібненою речовиною зеленого кольору рослинного походження, а також два пакети із подібною речовиною.

Всі ці наркотичні засоби та психотропні речовини чоловік збував наркозалежним особам за грошову винагороду.

Відтак 42-річного чоловіка підозрювали у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.307 КК України (незаконне придбання, зберігання, а також незаконний збут наркотичних засобів, психотропних речовин).

Нещодавно слідчим суддею Сихівського районного суду м. Львова зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави у розмірі понад 96 тисяч гривень.

За вчинене зловмиснику загрожує від 4 до 8 років позбавлення волі.

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