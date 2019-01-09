Як не стати жертвою шахраїв при виборі електропостачальника?

ПрАТ «Львівобленерго» закликає остерігатись шахраїв при виборі електропостачальника, аби нові можливості на енергоринку не стали для споживачів новими проблемами. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі товариства.

Право обирати у кого і за якими цінами купувати електроенергію споживачі отримали в результаті реформування енергоринку України. Якщо раніше усі категорії споживачів розраховувалися за електроенергію централізовано з місцевими обленерго, то тепер процес розподілу та постачання електроенергії відокремлений у два незалежні один від одного види діяльності.

На ринок електроенергії виходять оператори системи розподілу (власники мереж — обленерго) та постачальники (це і компанії створені на базі обленерго, й інші фірми, які отримали відповідні ліцензії).

Хто має право на вибір електропостачальника?

Право обирати електропостачальника мають всі. Але ЗОБОВ’ЯЗАНІ обрати постачальника ті споживачі, які не підпадають під визначення універсальної послуги — тобто їх договірна потужність перевищує 150 кВт.

Відповідно до нового законодавства буде створена загальна база всіх постачальників, де споживач зможе ознайомитися з комерційними пропозиціями і здійснити вибір.

Станом на початок січня 2019 року вже понад півсотні електропостачальників уклали Договір постачальника про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу ПрАТ “Львівобленерго”.

Шахраї можуть скористатись необізнаністю споживачів і надмірним бажанням зекономити!

Проблема вибору постачальника є однією з найбільш істотних, яка постає перед споживачем та повністю лягає на його плечі. Оскільки на ринку з’являється багато постачальників і всі вони різні за принципами роботи, від правильного вибору залежатиме, чи буде у Вас електроенергія.

Перш, ніж здійснити вибір, необхідно зібрати максимально повну інформацію про потенційного постачальника. Пам’ятайте, що основний критерій вибору – це надійність і наявність у майбутнього партнера достатнього ресурсу для роботи в ринкових умовах.

Добросовісні постачальники не мають можливості встановлювати тарифи нижчі, ніж вартість закупівлі електроенергії на ринку.

Також врахуйте, що отримання електроенергії з мереж оператора системи розподілу неможливе до того часу, поки сам споживач чи обраний постачальник не здійснить попередню оплату за розподіл електроенергії.

Тож за вигідними, на перший погляд, ціновими пропозиціями може критися великий ризик, що діяльність заявленого постачальника швидко припиниться, як і розпочалась.

Йдеться про принцип фінансової піраміди. Недобросовісний постачальник може заманювати низькими цінами та збирати кошти у споживачів, далі перекриватиме закупівлі одних клієнтів за рахунок інших. А коли компанія назбирає максимум коштів споживачів — просто зникне.

І це не лише застереження. Адже у сусідніх країнах, зокрема у Польщі, такі ситуації на початках реформування енергетики траплялись неодноразово.

Шахраї можуть скористатись необізнаністю споживачів і надмірним бажанням зекономити. Тож обираючи постачальника необхідно ретельно дослідити його репутацію і досвід.

Що робити, якщо постачальник не виконує свої обов’язки?

Якщо Ваш постачальник виявився недобросовісним і не надає обіцяні послуги, Ви можете змінити постачальника. Але будьмо свідомі того, що процес укладання-розірвання будь-яких договорів дуже часто затягується.

Тому до вибору електропостачальника потрібно одразу ж підходити ретельно, розсудливо і з холодним розумом!

Також зверніть увагу на важливість вчасного розрахунку за розподіл електроенергії з оператором системи розподілу. Адже заборгованість за надані послуги з розподілу (передачі) електричної енергії відповідно до умов договору з оператором системи є підставою припинення електропостачання.

Що буде, якщо вчасно не обрати постачальника?

Не радимо зволікати із вибором постачальника, так як від постачальника «останньої надії» споживач може отримувати електроенергію лише 90 днів. Якщо за цей час споживач не обере собі іншого постачальника — його очікує припинення електропостачання.

Окрім цього, затверджений тариф для постачальника останньої надії є в десять разів більший, аніж в інших постачальників.