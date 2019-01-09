У Яворівському районі під час пожежі у будинку загинув пенсіонер

У Яворівському районі на місці пожежі у житловому будинку надзвичайники виявили тіло 65-річного власника. Про це Львівському порталу повідомили у прес-службі ДСНС у Львівській області.

Так, 8 січня о 09:44 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в с. Великополе Яворівського району. Пожежа виникла в цегляному житловому будинку, розміром 15×6 м.

За лічені хвилини на місце події прибуло пожежне відділення 60-ої Державної пожежно-рятувальної частини села Івано-Франкове. На місці пожежі виявлено тіло 68-річного власника.

Пожежу було ліквідовано до моменту прибуття вогнеборців. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 3 кв.м. Обставини події та причина виникнення пожежі встановлюються.

Фото: ДСНС