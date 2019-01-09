У Старосамбірському районі Hyundai збив двох пішоходів

У Старосамбірському районі автомобіль Hyundai Tucson збив двох пішоходів. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації поліції у Львівській області.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 8 січня близько 6.35 на автодорозі Львів-Самбір-Ужгород в одному з сіл Старосамбірського району.

Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля Hyundai Tucson, 44-річний мешканець міста Хирів, скоїв наїзд на двох пішоходів віком 24 та 41 рік, котрі внаслідок наїзду отримали тілесні ушкодження.

Наразі правоохоронці встановлюють обставини події, вирішується питання про відкриття кримінального провадження.